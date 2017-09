PREVISÃO ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017 –

14/09/2017 09:24 - Modificado em 14/09/2017 09:24

Céu parcialmente nublado, com períodos nublado. – Visibilidade boa (igual ou superior a 10 km); – Vento de NE moderado (20 – 28 km/h), temporariamente fresco (29 – 38 km/h) com rajadas ocasionais em sectores de Barlavento Ocidental durante o dia. Estado do Mar: – Ondas NE 1.0 – 2.0m, S/NE em Sul do Arquipélago, 1.5 – 2.5m mais a Leste do Arquipélago; Temperaturas extremas: Mínima: 23/25 ºC; Máxima: 30/33 ºC

Informação do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica Meteorologista:

