SAL : Presidente da República prestigia festas do município

14/09/2017 09:21 - Modificado em 14/09/2017 09:22

O presidente da republica vai estrar a partir de manhã na ilha do Sal onde vai participar nas festas do município . No dia 15 participa da Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município Salão Nobre do Paços de Concelho . Jorge Carlos Fonseca também vai participar nas cerimonias religiosas com presença confirmada na Procissão no mar, seguido pelas ruas de Santa Maria e na Eucaristia Solene na Paróquia Nossa Senhora das Dores,. O PR também vai estar presente na abertura do Festival de Musica – Praia de Santa Maria.

A seguir o programa completo da visita

Dia 14 de Setembro (Quinta Feira)

Atividade: Visita de S.E. o Presidente da República ao Comando da 2ª Região Militar

Local: Espargos

09h35 – Saída de S.E. o Presidente da República e sua Comitiva do Hotel para a Visita ao Comando da 2ª Região Militar

09h55 – Chegada de S.E. o Presidente da República e sua Comitiva ao Comando da 2ª Região Militar – Receção pelo Comandante da Região na Porta de Armas; Condução à parada de honra

10h00 – Apresentação da Força em Parada

– Revista às tropas

– Ocupação do Lugar na Tribuna de honra

– Desfile da Força em parada

10h15 – Apresentação do Briefing do Comando na Sala Multi-Uso, pelo Comandante da Segunda Região Militar;

– “Aula Magna” – proferida por S.E. o Presidente da República

11h15 – Visita às instalações da Unidade

– Bloco do Comando, Cozinha, Refeitório, Enfermaria, Caserna CAS, Ginásio,

Caserna CPM, Caserna CAC, Barbearia, Sala de Praças, Sala de Aula de Condução

e Material de Guerra da CAC

11h45 – Visita ao Destacamento do Paiol – Monte Grande

13h00 – Almoço Oferecido pelo Comandante da Segunda Região Militar – Clube do Comando

14h30 – Fim da Visita

Dia 15 de Setembro (Sexta Feira)

Atividade: Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município

Local: Salão Nobre do Paços de Concelho – Câmara Municipal do Sal – Espargos

08h35 – Saída de S.E. o Presidente da República e sua Comitiva do Hotel para a Câmara Municipal do Sal

08h55 – Chegada de S.E. o Presidente da República e sua Comitiva a Câmara Municipal do Sal

09h00 – Inicio da Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município

A Solenidade Municipal enquadra na Sessão Solene evocativa do dia do Município, integra os discursos das seguintes personalidades:

– O Deputado da UCID

– A Líder da Bancada do PAICV

– O Líder da Bancada do MPD

– O Presidente da Câmara Municipal

– O Presidente da Assembleia Municipal

– S.E. o Presidente da República

————- Fim de Actividade/Partida para Eucaristia Solene – Santa Maria ————-

10h30 – Procissão – Inicio da Procissão no mar, seguido pelas ruas de Santa Maria

11h30 – Eucaristia Solene – Paróquia Nossa Senhora das Dores

13h00 – Almoço e animação musical

————- Fim de Actividade —————

– Encontro Informal de S.E. o Presidente da República e o do Presidente da Câmara Municipal do Sal com os Artistas convidados para as Festividades do Dia do Município

– Local: Casino Royal (Hora a confirmar)

19h30 – Miss Turismo 2017

Local – Hotel Meliã Dunas (no largo da Piscina)

21h00 – Abertura do Festival de Musica – Praia de Santa Maria

Dia 16 de Setembro (Sábado)

21h00 – 2ª Noite do Festival de Musica – Praia de Santa Maria