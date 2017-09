Regionalização: PAICV e MpD tem propostas a apresentar

A regionalização é um tema assumido pelos partidos políticos, mas que continuam as divergências, e com zonas de conflito na implementação do projeto em Cabo Verde. A líder do PAICV, Janira Hoffer Almada, afirmou que como líder do PAICV “não recebeu formalmente do primeiro-ministro nenhuma proposta” de regionalização. E mesmo com os encontros entre o primeiro-ministro, a seu pedido, e “nada se passou”.

“De duas uma, ou temos um grave problema de comunicação interna dentro do PAICV, ou então a presidente só considera a si mesma a única e legítima representante do PAICV”, como afirmou o Elísio Freire sobre a situação. A qual adiciona que as afirmações não correspondem a verdade porque a proposta foi discutida, debatida e partilhada pela Comissão Paritária, onde todos os partidos com assento parlamentar estão representados.

E sobre a proposta de regionalização, para Freire “o PAICV não tem nenhuma proposta, o Governo tem uma proposta que já apresentou aos cabo-verdianos, e é neste quadro que esperamos que haja uma atitude e sentido de responsabilidade, seriedade para que a discussão sobre a regionalização possa ser serena, tranquila e com conteúdos”.

Esta afirmação do Ministro acontece depois da líder do PAICV avançar que o partido também vai apresentar uma proposta de regionalização. “O PAICV vai socializar com os cabo-verdianos a sua proposta e ideia concretas, não para responder às manifestações enquanto tubo de escape, mas sobretudo para preservar os interesses do país e muito em breve poderão conhecer a proposta do PAICV”, disse.

O PAICV mostra disponível para debater a questão e chegar a consensos, visto que a aprovação do projeto será necessário uma maioria de dois terços dos deputados. A mesma atitude é demostrada pelo governo para que se possa chegar a consensos e que a proposta possa ser aprovada.