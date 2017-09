CMSV: “Estamos numa época alta de produção de lixo”

14/09/2017 08:45 - Modificado em 14/09/2017 12:42

O novo sistema de recolha de lixo nao tem sido consensual. Este sistema foi adotado antes do verão e a vereadora da área do saneamento da CMSV, Carla Monteiro, sublinha que a câmara tem trabalhado para manter a cidade limpa. Admite alguns contrangimentos no saneamento e sublinha que se está numa época alta de produção do lixo.