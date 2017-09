Recolha de lixo: A responsabilidade pessoal de manter a cidade limpa

14/09/2017 08:37 - Modificado em 14/09/2017 08:38

A recolha do lixo, desde da alteração do horário por parte da CMSV tem sido um tema sensivél. A CMSV e partidos não tem chegado a entendimento sobre a questão. Enquanto a CMSV apoia a alteração do horário, por exemplo a UCID posiciona-se contra. A população é a afetada pelo horário na medida que vai alterar de certa forma os seus hábitos. As opiniões no entanto são várias sobre o assunto, sendo que a responsabilidade pessoal para manter a ilha limpa é sublinhada pelos pelos entrevistados do NN.