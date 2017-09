Ceuzany Pires dá por terminado o contrato com a produtora Harmonia

A cantora cabo-verdiana Ceuzany Pires acabou de terminar o contrato com a Harmonia.

É com sentimento de gratidão que a artista mindelense Ceuzany Pires anunciou, na sua página do Facebook, o término do seu contrato com a produtora Harmonia.

“Dou por terminado o meu contrato com a Harmonia Lda.”, escreve Ceuzany Pires.

A artista agradece a contribuição da Harmonia na evolução da sua carreira e assegura que a equipa fez de tudo para que sentisse feliz na sua caminhada. “Estou grata para sempre”.

Contactada pelo NN, a cantora prometeu reagir nos próximos momentos.