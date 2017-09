Cabo Verde perde com o Benin e está fora da Taça UFOA

13/09/2017 07:50 - Modificado em 13/09/2017 07:50

A Selecção B de Cabo Verde saiu derrotada do jogo frente ao Benin por 0-2 e fica de fora da fase de grupos da Taça UFOA.

Os comandados de Janito Carvalho foram para o intervalo com uma igualdade sem golos no marcador mas, na segunda parte, a Selecção do Benin teve mais eficácia e marcou por duas vezes, tirando assim o sonho dos “Tubarões Azuis” de seguirem em frente na competição.

A equipa cabo-verdiana falha, deste modo, a entrada no grupo B e diz adeus, de forma prematura, a uma prova em que os cabo-verdianos tinham depositado muitos créditos, por ser uma prova disputada apenas por jogadores residentes.

De realçar que esta é a segunda vez que Cabo Verde participa na Taça UFOA, pois em 2001, a selecção de residentes eliminou a Mauritânia e o Gana, mas a fase final que seria realizada na Costa do Marfim foi cancelada devido ao início da guerra civil.