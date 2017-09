Ministério da Justiça contrata novos Agentes de Segurança Prisional

13/09/2017 07:44 - Modificado em 13/09/2017 07:44

Cinquenta agentes prisionais contratados pelo Ministério da Justiça e Trabalho para reforçarem os efectivos nas cadeias do país.

Depois de muitas revindicações e dificuldades por parte dos agentes prisionais, uma luz nasce no fundo do túnel. A Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, anuncia a contratação de mais cinquenta efectivos.

Os efectivos deverão participar no V curso de formação promovido pelo Ministério da Justiça que tutela a pasta da Justiça. A abertura do curso será presidida, esta quarta-feira, na cidade da Praia, pela Ministra.

Os contratados deverão ser distribuídos pelas cadeias do país no sentido de reforçar a segurança nos estabelecimentos prisionais.

De acordo com o site do Governo, com o reforço dos cinquenta agentes, é possível aumentar o número de efectivos nas cadeias do país, contribuindo assim para a diminuição do ratio Agentes/Reclusos, a melhoria das condições de trabalho, a mudança de sistema de turnos nas Cadeias Regionais e a resolução da questão do gozo das férias.

Com o curso, os agentes prisionais terão oportunidade de adquirir e desenvolver competências através da aprendizagem de conteúdos temáticos direccionados para o exercício da função.

Uma vez adquiridas as ferramentas, os agentes têm a responsabilidade de garantir a segurança e a integridade dos reclusos, aprendendo a agir em conformidade com a lei, a justiça, a ética e o respeito pelos direitos humanos.