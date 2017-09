Janira Hoffer Almada: “ O PAICV demarca-se firmemente de qualquer participação em negócio ílicito “

A líder do PAICV, Janira Hoffer Almada, sobre o nome do PAICV na reportagem da revista portuguesa, “Visão”, afirma que não entendeu que o artigo fosse, agora anunciado, “seja um artigo inocente. Para Janira Hoffer Almada, em declarações à imprensa, diz que o artigo mais do que um balão de oxigénio para os problemas dos quais o país passa neste momento”.

E a líder demarca-se “absolutamente e firmemente, de qualquer participação em qualquer negócio que não seja lícito e que não respeite escrupulosamente as leis vigentes no país”. E sobre o facto que a revista afirma, a candidatura presidencial de Manuel Inocêncio, em 2011, Janira afirma que “as contas foram todas apresentadas, devidamente julgadas e qualquer pagamento feito poderá ser justificado a qualquer momento, seja pelo PAICV, seja pelo engenheiro Manuel Inocêncio Sousa”.