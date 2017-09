TACV sem voos internacionais nos próximos dias

13/09/2017 07:37 - Modificado em 13/09/2017 07:37

A TACV informou em comunicado não ter perspetivas de realização de voos internacionais nos próximos dias. Refere que continua a encaminhar os passageiros para outras empresas, como a TAP ou a SATA.

Desde o início do mês que a quase totalidade dos voos internacionais para a Europa, Brasil e Estados Unidos, foram cancelados devido a uma avaria no motor do seu único Boieng, deixando vários passageiros retidos em Cabo Verde.

“A TACV continua à procura de melhores soluções para o reencaminhamento dos passageiros e para a reposição dos voos afetados. A procura de um avião para fretamento prossegue, assim como de um motor de substituição equiparado, mas sem sucesso pelas dificuldades do fim de época alta em todos os mercados”, explicou em comunicado.

A empresa adianta que o reencaminhamento de passageiros através de outras companhias como a TAP, a Royal Air Marroc e SATA, “continua a ser a solução mais viável estando, todavia, sujeita à disponibilidade de lugares”.

“Tendo em conta estas extremas dificuldades e a falta de perspetivas para os próximos dias, a TACV disponibiliza aos passageiros que estão a iniciar as suas viagens o cancelamento e o reembolso integral dos seus bilhetes”, acrescenta o comunicado.

Os aeroportos mais afetados são os da Praia e São Vicente, com passageiros retidos para a Europa, Brasil e Estados Unidos.

Segundo a agência cabo-verdiana de notícias Inforpress, a maioria são emigrantes cujas férias terminaram, em alguns casos há vários dias, e receiam perder os postos de trabalho nos países de destino.

Segundo a Inforpress, o voo de quarta-feira com destino ao Brasil foi cancelado e os passageiros estão a aguardar por uma chamada telefónica da TACV.

Na sexta-feira, o ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o Governo está a trabalhar para encontrar alternativas ao único avião que opera nas linhas internacionais, que está avariado, e pediu compreensão aos passageiros afetados.