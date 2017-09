Policia reforça segurança na agência dos TACV temendo tumultos

13/09/2017 07:33 - Modificado em 13/09/2017 07:58

A Policia Nacional decidiu reforçar a segurança da agência dos TACV, no Mindelo . com receio de tumultos ou descontrolo por parte dos passageiros que procuram confirmar a viajem e não obtém respostas . No período da manhã um policial mantinha a ordem, enquanto na parte de tarde se podia contar mais três com um carro do serviço de piquete a circular pelo local.

Alguns passageiros dizem que “ é normal os nervos estarem exaltados mas não aconteceu nada de grave. Uns consideram a presença da PN normal “ visto que os ânimos estão exaltados” e outros acham exagerado a presença do contingente policial visto que apenas querem saber de vão ou não viajar na data prevista, E consideram que o problema é do lados dos TACV não há respostas. Elsa que tem a viajem para Lisboa na quinta –feira ainda não foi informada se viaja ou não. Desde segunda-feira que vai para a fila na porta da agência da TACV na AV. 5 de Julho para saber se viaja ou não. Como não obteve resposta decidiu ir na quinta-feira , data que tem a viajem marcada , ou aeroporto para viajar e aí conseguir respostas da TACV

Os vários passageiros da TACV, no Mindelo, continuam na porta da empresa à procura de saber a solução do problema. A espera na porta tem sido durante todo o dia, desde da abertura das portas até o fecho a tarde, sem pausa para almoço.