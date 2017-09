Falcões do Norte com novo treinador para a próxima época

12/09/2017 08:07 - Modificado em 12/09/2017 08:07

Depois da atribulada época desportiva, os clubes já começam a preparar a nova temporada. Um destes clubes é o Falcoes do Norte que anuncia o seu novo treinador, através da sua página de facebook.

“O Clube Desportivo Falcões do Norte informa aos Sócios e Simpatizantes que chegou a acordo com o treinador Luís Fortunato de Oliveira mais conhecido por BAESSA, para orientar a equipa sénior de futebol, para a época desportiva 2017-2018”.

E no mesmo anunciou o clube anuncia as características e o perfil que levaram a escolha do novo treinador. “A Direção do Clube traçou para o perfil do treinador o espírito ganhador, a experiência, o conhecimento do futebol de São Vicente, a aposta na valorização dos jogadores, a qualidade humana e desportiva e a aceitação dos valores de responsabilidade social do clube”.

O clube realizou uma época atribulado estando na segunda metade da tabela, tendência que o novo treinador espera melhorar.