PREVISÃO ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017

12/09/2017 08:04 - Modificado em 12/09/2017 08:04

Períodos de céu nublado, por vezes e localmente pouco nublado. ­ Visibilidade boa (igual ou superior a 10 km), podendo apresentar­se temporariamente moderada (igual ou inferior a 08 Km) em algumas regiões de Barlavento. ­ Vento de NNE moderado (22 – 28 km/h), por vezes fresco (32 – 38 Km/h) em Sectores de Barlavento Ocidental, temporariamente bonançoso ou fraco (10 – 15 Km/h) em Zonas Orientais, durante a madrugada. Estado do Mar: ­ Ondas de NE, com 1.5 – 2.5 metros de altura, NE/SE em Sotavento, passando de 2,0 – 3,0 metros a Nordeste/Leste do Arquipélago, localmente com 1.0 – 2.0 metros em Zonas Costeiras Sul em Barlavento/Sectores Inter­Ilhas na Zona Ocidental e Zonas Costeiras/Inter­Ilhas em Sotavento, mas com ligeiro agravamento nas Zonas Costeiras Norte/Sectores Inter­Ilhas na Zona Oriental. Temperaturas extremas: Mínima: 24/26 ºC; Máxima: 30/32 ºC; Meteorologista: José Augusto Piedade. Informação do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica Ilha do Sal, 11 de Setembro de 2017