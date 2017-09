Sub 17: Batuque FC vence Torneio Amizade 2017 organizado pela AJAT SN

12/09/2017 08:02 - Modificado em 12/09/2017 08:02

A equipa do Batuque FC venceu, esta segunda-feira, o Torneio Amizade no Mindelo organizado pela equipa da AJAT SN da Ilha de São Nicolau.

O Torneio Amizade que partiu da iniciativa da Associação de Jovens Amigos do Tarrafal de São Nicolau (AJAT SN), teve inicio sábado 09, e foi disputado num sistema de todos contra todos a uma mão, entre o AJAT SN (equipa organizadora), o Batuque FC, o Geneva All Stars e o Académica do Porto Novo. Os jogos deste torneio aconteceram nos campos do Adérito Sena e no Centro do Estágio da FCF.

Numa prova renhida entre o Batuque FC e o Geneva, os comandados de Djodje acabaram por levar a melhor no número de golos marcados, 12 contra 6 do Geneva, isto porque o Batuque e o Geneva terminaram a prova com os mesmos 7 pontos.

O torneio foi realizado por essa Associação para não deixar os jovens desta categoria sem uma competição devido ao cancelamento do Campeonato Nacional. Para Joshua Brito do Batuque FC, melhor marcador do torneio, não há explicação do que vai na alma pela não realização da competição maior de sub-17 em Cabo Verde, porque era uma missão que a equipa tinha em vencer.

O jovem do Batuque FC que também venceu recentemente o prémio de melhor marcador do Campeonato Regional de Sub-17 na sua última época de juniores, aponta que este torneio não retira a frustração dos jogadores da sua equipa, mas serviu para esquecerem um pouco, porque encararam com determinação a prova tendo em conta que encontraram equipas de outras ilhas que estariam no Nacional.

Jogos resultados e classificação do Torneio Amizade:

Sábado:

Geneva 2-1 Académica do Porto Novo

Batuque FC 3-1 AJAT SN

Domingo:

Batuque FC 7-0 Académica do Porto Novo

AJAT SN 1-2 Geneva

Segunda-feira:

Académica do Porto Novo 0-4 AJAT SN

Geneva 2-2 Batuque FC

Classificação: 1- Batuque FC 7 pontos; 2- Geneva 7 pontos; 3- AJAT SN 3 pontos; 4- Académica do Porto Novo 0.