Ministro da Economia e Emprego na Assembleia-Geral da Organização Mundial do Turismo

12/09/2017 07:57 - Modificado em 12/09/2017 07:57

Antes deste importante evento, a delegação cabo-verdiana que é composta ainda pela Embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo e pelo diplomata Fernando Wahnon, participa na 60ª reunião da Comissão da Organização Mundial do Turismo, OMT para a África, momento para o Ministro José Gonçalves, de acordo com fonte governamental, para reforçar o pedido de apoio de alguns países africanos para a eleição do nosso país ao órgão máximo da organização.

A 22ª Assembleia-Geral da Organização Mundial do Turismo decorre de 11 a 16 deste mês. Um dos pontos da agenda dos trabalhos da OMT será a eleição do Conselho Executivo da organização cuja candidatura de Cabo Verde foi apresentada em Março do corrente ano.

Durante a sua estada na China, José da Silva Gonçalves tem programado reuniões e encontros bilaterais com o vice-ministro chinês do comércio com quem irá discutir matérias relacionadas com a Zona Económica Exclusiva e Marítima de São Vicente, para mais tarde participar na Conferência sobre a Conservação e Desenvolvimento das Ilhas que terá lugar de 20 a 23 de Setembro em Fujian.

Carlos Flôr