Latche: “A equipa já cumpriu o último treino e estamos muito motivados para o jogo”

12/09/2017 07:51 - Modificado em 12/09/2017 07:51

A Selecção Nacional Cabo-verdiana B cumpriu, na manhã de segunda-feira, o último treino em terra ganesa, tendo em vista o jogo desta terça-feira frente ao Benin, uma cartada importante se a selecção de residentes quiser avançar para a fase de grupos da Taça UFOA que se realiza no Gana.

O avançado Latche do Mindelense, um dos capitães escolhidos pela equipa técnica nacional, conta que todos estão conscientes da responsabilidade porque sabem que carregam a nação cabo-verdiana com eles e, por isso, cada jogador da equipa está focado no jogo com o Benin.

O adversário desta terça-feira é um mero desconhecido, isto porque sendo jogadores residentes não há muita referência a se fazer, por isso, o jogador dos ‘Tubarões Azuis’ aponta que o jogo foi preparado pensando mais na equipa nacional do que no adversário. “Nós não sabemos a sua forma de jogar e nem sabemos quais são os seus jogadores mais importantes, pelo que vamos ter de encarar o jogo com muita atitude”.

O jogador salense faz parte pela segunda vez da selecção de residentes do país e, nesta segunda presença tem o peso de ser um dos líderes da equipa, um facto que pode pesar nas costas do jogador, mas que o mesmo olha como sendo mais um factor motivante. “Tem muito peso porque a responsabilidade é maior e ser sub-capitão da nossa selecção é um orgulho. Estou-me a sentir super motivado porque o meu trabalho está a ser reconhecido e agora é trabalhar para alcançar a selecção principal”, sustenta Latche.

Em relação aos jogadores Papalélé e Yuran que foram preteridos da lista final por Janito Carvalho, o camisola 17 da selecção diz para continuarem a trabalhar como sempre fizeram ou melhor, “com muita humildade acima de tudo, porque são dois jovens ainda e vão ter mais oportunidades para representarem o nosso país ao mais alto nível”.

Cabo Verde prepara a sua participação na Taça UFOA na Zona B na máxima força, tendo Janito Carvalho todos os jogadores à disposição para o jogo desta terça-feira agendado para as 17 horas de Cabo Verde, que ditará quem entrará na fase de grupos.