Furacão Irma: pelo menos 5,7 milhões estão sem energia na Flórida

11/09/2017 10:34 - Modificado em 11/09/2017 10:34

Atualmente, o furacão foi rebaixado à categoria 1 de intensidade, com fortes tempestades e ventos de 120 km por hora. Informações da rede de notícias CNN apontam que o olho do Irma encontra-se nesta manhã de segunda ao norte da cidade de Tampa.

O fenômeno se move a uma velocidade de 28 km por hora em direção ao litoral noroeste da península da Flórida e deve atingir a fronteira com a Geórgia às 11h no horário local (12h no horário de Brasília).

O NHC (Centro Nacional de Furacões) dos EUA afirma que o deve ser reduzido a uma tempestade tropical durante o dia e se tornar uma depressão tropical até a tarde de terça-feira (12). O fenômeno já foi classificado como um dos furacões mais potentes registrados no Atlântico.

Na noite de domingo (10), a NASA divulgou imagens que mostram o furacão se movendo sobre o estado da Flórida durante o fim de semana.