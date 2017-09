Morabeza de Luxe : apartamentos serão entregues no primeiro trimestre de 2018

11/09/2017 07:18 - Modificado em 11/09/2017 07:18

A construção do Complexo Deluxe Morabeza foi iniciada em 2008. Depois de alguns problemas com o antigo promotor, que declarou falência, o edifício ficou abandonado sendo apenas um casco de bloco e cimento. A Armando Cunha junto com outros parceiros assumiram a responsabilidade do edifício, que hoje está em obras e com a perspetiva de que os apartamentos podem começar a ser entregues a partir de março 2018. Muitos emigrantes adquiram apartamentos no Complexo quer pela qualidade e um estilo vida que vão ter , quer pelas condições de financiamento que são oferecidas

Os promotores das obras esperaram um edifício moderno na sua arquitetura que vai trazer brilho e uma nova forma de viver em São Vicente.