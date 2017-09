Inaugurado o Polivalente de Lombo Branco Leste

11/09/2017 07:03 - Modificado em 11/09/2017 07:03

Os jovens e a população de Lombo Branco Leste na Ribeira Grande de Santo Antão, receberam no dia 09 de Setembro, sábado, as chaves do novo polivalente.

Uma infra-estrutura construída de raiz e que custou aos cofres da Câmara Municipal da Ribeira Grande cerca de nove mil contos.

A construção de um polivalente na zona de Lombo Branco Leste era uma reivindicação antiga dos moradores daquela zona. A sua entrega aos beneficiários foi um momento importante no entender do edil ribeira-grandense Orlando Delgado uma vez que com esse projecto agora concluído, os jovens e a população terão um espaço com todas as condições para a prática do desporto em todas as suas vertentes.

Em representação dos moradores de Lombo Branco Leste, o professor João Ribeiro manifestou a sua satisfação pela entrega do polivalente aos moradores e praticantes do desporto, prometendo que a comunidade tudo fará para preservar esta importante infra-estrutura.