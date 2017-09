Ano lectivo 2017/2018 arranca no dia 18 com 137 mil alunos

11/09/2017 06:59 - Modificado em 11/09/2017 07:19

O Ministério da Educação e Desporto já definiu o calendário escolar do ano lectivo 2017/2018. O regresso às aulas será no próximo dia 18 de Setembro e contará com 137 mil alunos. A grande novidade deste ano é a introdução dos cadernos experimentais.

O Director-Geral de Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, José Manuel Marques, avançou aos jornalistas que o novo ano lectivo arranca a 18 de Setembro com 137 mil alunos e 7815 docentes.

Adriana Mendonça, Directora Nacional da Educação, garantiu que tudo está pronto para o arranque do novo ano lectivo. 22 mil alunos no pré-escolar, 74 mil do 1º ao 7º ano de escolaridade e 34 mil alunos do 8º ao 12º ano vão iniciar o ano escolar que se avizinha.

Uma das novidades para este ano é a introdução dos cadernos experimentais que estarão disponíveis apenas nas delegações das escolas e serão vendidos a preço de custo.

Em jeito de balanço, José Manuel Marques considera que em relação ao último ano lectivo houve uma diminuição de cerca de 800 alunos no sistema educativo. As ilhas do Sal e da Boa Vista são as ilhas que registaram uma diminuição bastante acentuada.

Para o novo ano lectivo foram contratados mais 218 docentes que se vão juntar aos 7597 docentes já existentes.