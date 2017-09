TACV terminou encaminhamento de passageiros de e para Providence

No âmbito da avaria do Boeing 757 e o cancelamento de quase a totalidade dos voos, a TACV conseguiu realizar, com sucesso, o encaminhamento de todos os passageiros de e para Providence que estavam retidos, e a maioria dos passageiros de Amsterdão e Paris já estão nos seus destinos.

O comunicado esclarece que os demais passageiros continuam a ser encaminhados em voos de companhias terceiras, de acordo com a disponibilidade de lugares.

Os voos de e para Lisboa, que estavam a ser assegurados por um avião alugado da Euroatlantic, estão cancelados devido a uma avaria daquela aeronave. Passageiros que estão a iniciar a sua viagem têm a prorrogativa de cancelar e solicitar o reembolso dos seus bilhetes. Passageiros que assumiram o seu reencaminhamento por conta própria serão devidamente reembolsados.