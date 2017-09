Pacotes D´KEL BOM : Pacotes D´KEL BOM : Pacotes D´KEL BOM : Móvel culpa ANAC e avança com providência cautelar CVMóvel culpa ANAC e avança com providência cautelar Móvel culpa ANAC e avança com providência cautelar

8/09/2017 23:47 - Modificado em 8/09/2017 23:48

Em comunicado a CVMóvel considera que “O único culpado pelos consumidores cabo-verdianos não terem, hoje, o acesso aos Pacotes D´KEL BOM é a ANAC! Pois utiliza um erro seu, a manutenção dos preços mínimos, para transformar a CVMóvel em réu e condená-la!

Assim, os consumidores têm toda a razão quando acusam a ANAC de ter retirado do mercado uma oferta que lhes facilita, em boas condições, o acesso às comunicações móvel, seja voz, internet ou SMS! “ O comunicado prossegue considerado que :

A ANAC utilizou uma Deliberação da própria ANAC que, em 2015, obrigou a CVMóvel a aplicar preços mínimos. Isto é, mesmo que a CVMóvel quisesse, não poderia vender certos serviços abaixo de um determinado preço.

Tal decisão serve, por via de regra, para impor às empresas com Poder de Mercado Significativo, obrigações regulamentares num contexto de ausência de concorrência efetiva, ou seja para proteger um concorrente que está fraco no mercado, por exemplo, se um operador detém 70% do mercado e o outro só detém 30%.

Num contexto de mercado efetivamente concorrencial, deve o regulador abster-se de impor qualquer obrigação regulamentar específica e, se estas existirem, deve suprimi-las.

No caso, o regulador pauta por continuar a aplicar, em 2017, imposições cuja base de sustentação remonta a 2009.

Com efeito, como se pode provar pelos próprios dados da ANAC em anexo, o mercado do móvel equilibrou-se em Cabo Verde e, hoje, a CVMóvel detém 56,8% de quota e a outra, 43,2%. É a própria ANAC que impõe que um operador que tenha acima de 40% de quota de mercado pode ser considerado com Poder Significativo de Mercado!

Isto é, desde o início de 2016, a ANAC devia ter modificado a Deliberação sobre Preços Mínimos pois a dinâmica de mercado levou a um contexto totalmente diferente e que já não justifica a proteção do concorrente. É o chamado pecado por omissão!