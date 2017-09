PN no Sal recebe 4 viaturas zero quilómetros enquanto que os agentes da ilha da Brava continuam a andar de boleia

8/09/2017 07:57 - Modificado em 8/09/2017 07:57

O reforço e a segurança ainda não chegaram à ilha da Brava. Contudo, no âmbito do reforço da Segurança Pública em Cabo Verde, o Comando Regional da Polícia Nacional da ilha do Sal irá receber 4 viaturas operacionais novas (zero km).

Entretanto, os agentes da polícia da ilha da Brava continuam a aguardar pela boa vontade das pessoas que lhes possam disponibilizar uma boleia, enquanto a única viatura aguarda por reparação.

A Polícia Nacional na ilha do Sal irá receber nos próximos dias quatro viaturas operacionais novas (zero km) para reforço da segurança na ilha.

Segundo a página da Polícia Nacional de Cabo Verde, as viaturas estão, neste momento, no recinto do Porto da Praia, prontas, aguardando pelo embarque.