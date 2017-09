Inglesa de 26 anos diz que não consegue arranjar namorado porque é ‘muito bonita’

8/09/2017 07:43 - Modificado em 8/09/2017 07:43

Cherelle Neille, mora em Manchester (Inglaterra) e está a ter a sua tarefa muito complicada. Mas porque será? É feia? Tem algum problema que não seja fácil resolver? Não. Cherelle tem até a explicação para a dificuldade: é “muito bonita”!

A beleza, segundo ela, é um obstáculo pois afasta e intimida os homens, que só a querem para aventuras. Ela acredita que mulheres “normais” (nem bonitas, nem feias) são as que têm mais chance de um conquistar um relacionamento sério e duradouro.

“Com as mulheres comuns os homens têm que conhecer a personalidade delas, já que a beleza é mediana”, afirmou a jovem, em reportagem do “Daily Mirror”. “Comigo a atenção é inversa. Eles nunca me vêem como uma pessoa”, acrescentou.

Cherelle contou ao jornal que o último namorado só queria desfilar com ela e parecia só se importar em tirar fotos ao lado dela.

Além da vida amorosa, a beleza, diz Cherelle, tem impacto sobre as amizades. “As mulheres ficam com ciúmes. Só tenho uma amiga”, acrescentou.

“Não quero ser menos bonita, apenas desejo que os homens me tratem de outra forma. Acho que há um sério problema na sociedade quanto à forma como os homens tratam mulheres bonitas”, finalizou.