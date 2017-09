Merkel é atingida por um tomate e… dá lição de como manter a calma

Muita calma. A pouco mais de três semanas das eleições legislativas alemãs, Angela Merkel encontra-se em campanha pelo sudoeste do país, onde foi ontem atingida por um tomate. O segredo em momentos de stress é, para a chanceler, manter a calma. A líder alemã explicou que essa é mesmo uma das suas maiores qualidades.

O incidente ocorreu na cidade universitária de Heidelberg, onde Merkel foi recebida com uma onda de assobios disparados por manifestantes que simultaneamente a chamavam “mentirosa” e “traidora do seu povo”, segundo a Deutsche Press-Agentur, numa alusão à entrada de um milhão de refugiados no país. Apesar de tudo, a chanceler alemã teve ainda tempo para, serena, oferecer um lenço a Claudia von Brauchitsch, moderadora destacada para o evento, que também foi atingida por um tomate.

Alguns instantes depois, em Estugarda, o ambiente contrastou significativamente com o de Heidelberg, tendo a chanceler alemã sido recebida com um auditório cheio para a ouvir discursar sobre liderança mundial.

Numa aparente calma imperturbável, Merkel foi questionada acerca de como lidava com líderes mundiais tais como Donald Trump, Vladimir Putin e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, identificados pelo moderador em palco como “machos alfa”.

Perante a questão, a atual líder alemã respondeu que mantém-se invariavelmente fiel a si mesma e que está sempre preparada: “Tais reuniões não são para forjar laços de amizade. Se isso acontecer, ótimo, mas são na verdade para representar os interesses do país e tornar claros os valores defendidos”.

Ainda com o casaco manchado pelo tomate que a atingiu, Angela Merkel foi também desafiada a nomear a sua maior qualidade: “Eu diria que, em momentos decisivos, consigo manter-me calma e que a calma é uma força muito importante para mim”, disse, acrescentando que a sua maior fraqueza é a tendência para falar de mais à noite, acabando por dormir pouco.