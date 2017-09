MUSA DA MANGUEIRA, MARCILENE MORAES, EXIBE CORPO ESCULTURAL EM FOTOS NA PRAIA

8/09/2017 07:38 - Modificado em 8/09/2017 07:38

Marcilene Moraes exibiu sua boa forma ao posar para as lentes do fotógrafo Patrick Brito de biquíni, em um ensaio fotográfico na praia.Feliz com o momento em que vive, a Musa da escola de samba Estação Primeira de Mangueira vibrou:”Meu coração verde e rosa está radiante” disse referindo-se à nova missão que terá de substituir Nicole Bahls como rainha da Banda Amigos da Barra, também no carnaval carioca.