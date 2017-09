Neymar passa a seguir Paloma Bernardi, recém-separada de Thiago Martins

8/09/2017 07:32 - Modificado em 8/09/2017 07:33

Solteira desde o fim do longo relacionamento com Thiago Martins, Paloma Bernardi ganhou um seguidor estrelado nas redes sociais. O jogador Neymar passou a seguir a moça no Instagram, que já fazia parte do grupo de mais de 80 milhões de pessoas que acompanham o craque do Paris Saint-Germain.

A propósito, as mulheres que Neymar vem seguindo na rede social depois do fim do namoro com Bruna Marquezine têm dado o que falar. A bela modelo canadense Beatrice Bouchard também chamou atenção recentemente por ser mais uma beldade que faz parte do rol de amigas do jogador.