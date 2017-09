Cidade da Praia acolhe “Semana em Formação” sobre Cultura e Desporto

8/09/2017 07:28 - Modificado em 8/09/2017 07:28

As aulas de formação que acontecem no auditório da Federação Cabo-verdiana de Futebol, de 11 a 16 deste mês, “são de ingresso livre e gratuito, mediante inscrição e têm como público alvo, sobretudo, treinadores e árbitros de futebol, professores de educação física e monitores de educação física”, conforme informações do Ministério do Desporto.

O Notícias do Norte apurou que os temas de formação estão ligados aos aspectos históricos e evolutivos do desporto e da actividade física, às matizes psicológicas e técnicas para o sucesso no desporto, à importância da actividade física na prevenção de doenças, assim como aspectos ligados à metodologia de treino físico e psicológico dos árbitros de futebol.

A cerimónia de abertura do evento acontece na segunda-feira, 11 de Setembro, na Presidência da República, no Platô, a partir das 16h30, e será presidida pelo Chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, seguida de uma Aula Magna dirigida pelo formador, o Professor Doutor José Neto.

Neto, possui o nível IV de treinadores de futebol UEFA-PRO e realizou o curso de formadores e instrutores da Uefa (Barcelona 1998), é docente desde 1992 no Instituto Universitário da Maia, onde também orienta mestrados e doutoramentos em áreas referentes à actividade desportiva e ciências da educação e do corpo humano. Já publicou vários livros!

Carlos Flôr