São Vicente: Enapor com crescimento sustentado no movimento de mercadorias nos portos nacionais de 11,1%

8/09/2017 07:22 - Modificado em 8/09/2017 07:22

A Enapor – Portos de Cabo Verde registou no primeiro semestre de 2017 um “crescimento sustentado” do movimento de mercadorias nos portos nacionais de 11,1%, um acréscimo de 111.763 toneladas de cargas em relação ao período homólogo de 2016.

Com efeito, no primeiro semestre de 2016, foram movimentadas 1.004.895 toneladas de mercadorias nos portos do arquipélago, contra 1.116.658 toneladas, em 2017, ou seja mais 111.763 toneladas e um percentual de crescimento de 11,1%.

O crescimento registou-se, igualmente, no movimento de passageiros/cabotagem pois, de 364.139, em 2016, passou para 396.615, em 2017, ou seja mais 5.476 passageiros transportados e uma variação positiva de 1,5%.

Por outro lado, embora em números menores, o movimento de navios também aumentou em mais duas unidades, de 3.261, em 2016, para 3.263, em 2017, e uma variação percentual positiva de 0,1%.

Segundo o director comercial e marketing da Enapor, Gilson Cruz, este “crescimento robusto” no movimento de mercadorias nos portos nacionais é resultado dos “novos modelos de gestão e estratégia” adoptados pelo novo conselho de administração, em funções desde Novembro de 2016.

“A ideia, em curso, e um dos grandes objectivos da empresa, é de evoluir do sistema portuário tradicional, de cadeia de transporte e distribuição, para o sistema portuário moderno (cadeia de logística de transporte), o que implica a criação de zonas de logística de mercadorias em todas as ilhas onde temos portos, para consolidação e desconsolidação de mercadorias, facilitando assim, a actividade portuária”, indicou o responsável.

Inforpress