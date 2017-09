Quase metade dos empreendimentos turísticos em Cabo Verde funciona ilegalmente

8/09/2017 07:19 - Modificado em 8/09/2017 07:19

Quase metade dos empreendimentos turísticos em Cabo Verde não tem licença de funcionamento, revelou hoje a Direção dos Serviços Turísticos (DST) do arquipélago, que vai apelar aos operadores para regularizarem a sua situação “o mais rápido possível”.

A informação foi divulgada hoje pela Direção dos Serviços Turísticos (DST), indicando que Cabo Verde conta com 294 empreendimentos turísticos, mas 116 não têm licença de funcionamento emitida, quer pela DST, quer pelas câmaras municipais.

Em declarações à agência Inforpress, o diretor dos Serviços do Turismo, Edison Barbosa, explicou que nos próximos 30 dias vão ser entregues aos operadores uma notificação para que procurem os seus serviços “o mais rápido possível”, para a regularização da situação.

O responsável avançou que se tal não acontecer, os técnicos vão voltar ao terreno para verificar “in loco” o que se passa e continuar o trabalho “pedagógico e de sensibilização” no sentido da legalização, tanto dos empreendimentos turísticos como das agências de viagens, em que 23 também funcionam sem licença.

“Se a resistência continuar, vamos cumprir a lei que diz que não deve haver concorrência desleal neste setor”, avisou, dizendo que é preciso fazer um “acompanhamento rigoroso” de toda a atividade turística em Cabo Verde.

A DST constatou as ilegalidades durante as vistorias realizadas às empresas durante este ano, onde notou também que 128 do total de estabelecimentos turísticos não pagam a taxa turística.

Segundo o relatório das vistorias, Santiago é a ilha onde maior número de empreendimentos (48) não pagam a contribuição turística, com os responsáveis a justificarem que “não têm conhecimento” da lei e a sua aplicação.

O relatório de 2017 divulgado pela DST revelou que os quase 300 estabelecimentos turísticos em Cabo Verde empregam 7.463 trabalhadores, oferecem uma capacidade de alojamento de 11.467 quartos e 23.158 camas.

Em relação às agências de viagens, a DST notou que o país conta atualmente com um total de 123, distribuídas pelas ilhas de Santiago (43), Sal (13), Boavista (12), São Vicente (10), Fogo (seis), Maio e Santo Antão (três), São Nicolau dois e Brava apenas uma.

LUSA