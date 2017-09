Rui Semedo considera que a regionalização de Ulisses é “só conversa”

8/09/2017 07:16 - Modificado em 8/09/2017 07:59

No seguimento das declarações do Primeiro – ministro , em São Vicente , que se dependesse somente dele a regionalização já estava implementada” em Cabo Verde, o PAICV reagiu considerado que “o Governo não tem apresentado nenhuma proposta estrutural para o desenho institucional da regionalização em Cabo Verde “, O vice-presidente do PAICV, Rui Semedo, apontou que até esta data, a oposição maioritária não recebeu, da parte da Governo, qualquer texto que explicite as soluções que o MpD quer para a regionalização. Semedo considerou que em relação a regionalização é só conversa “Até hoje, o que tem havido são compromissos de entregar uma proposta, compromissos de se discutir e de se negociar com a oposição “

O PAICV exorta ao primeiro-ministro a assumir as suas responsabilidades, a “falar a verdade” e a “pedir desculpas” aos cabo-verdianos, pelo atraso na materialização desta e outras soluções, principalmente no que concerne à regionalização.

O PAICV, conforme o vice do partido, Rui Semedo, continua, porém, disponível para discutir e participar nas soluções que melhor sirvam os interesses do país, recusando, todavia, ser cúmplice ou “bóia de salvação” do descaso do Governo nesta matéria.