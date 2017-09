Achada Mato Fundo : mulher encontrada morta suspeita-se de crime passional

8/09/2017 07:13 - Modificado em 8/09/2017 07:13

As autoridades policiais suspeitam , que a mulher, de cerca de 30 anos, que foi encontrada morta na sua residência na localidade de Achada Mato Fundo, cidade da Praia, foi morta pelo companheiro,, Esta suspeita baseia-se no facto do companheiro , de 51 anos , estar desaparecido.

A mulher foi encontrada por volta das 10 hora , do dia 7, sem vida e corpo apresentava ferimentos na região do pescoço.