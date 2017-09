Ivan assina contrato com a empresa African Players e vai fazer teste em Angola

Conhecido no mundo do futebol como Ivan Arshavin, o médio ofensivo que alinhou no Mindelense nesta época proveniente da Académica do Porto Novo Clube, assinou contrato com a empresa de futebolistas African Players e está de malas feitas rumo a Angola onde vai fazer teste na equipa do Grupo Desportivo Recreativo de Libolo.

O camisola 7 dos encarnados do Mindelo está determinado em abraçar esta oportunidade que lhe surge na carreira e diz-se muito feliz porque é o reconhecimento do seu trabalho. Embora a duração desta mini captação no final deste mês com a equipa que ocupa a quinta posição do campeonato angolano seja de apenas duas semanas, o jogador natural do Porto Novo quer singrar para dar o salto para a Europa porque, como aponta, desde criança sonha em ser jogador profissional.

O campeonato angolano (Girabola) termina em Outubro e só inicia no mês de Fevereiro de 2018, o que quer dizer que em caso de sucesso no teste, o jogador terá que viajar de novo para Cabo Verde e só depois viajar em Janeiro para Angola e iniciar a pré-epoca, com a equipa de Libolo. Com este cenário no horizonte, o esquerdino aponta que está preparado para o teste e só depois decidirá o futuro.