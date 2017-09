Cabo Verde participa na 29ª Feira Internacional de Artesanato de Lanzarote

Esta é a primeira vez que Cabo Verde é convidado a participar nesta Feira Internacional de Artesanato e marca o processo de internacionalização da cultura cabo-verdiana em que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vem trabalhando, informa o Gabinete de Comunicação do Governo.

De acordo com a fonte, “o nível da qualidade das peças de artesanato produzidas em Cabo Verde chamou a atenção da organização”.

A comitiva cabo-verdiana é composta por 13 profissionais ligados à cultura com seis artesãos: Albertino Silva, da ilha de São Vicente, Maria Varela e Edna, oleiras de Trás-os-Montes, Tarrafal de Santiago, Carlos Gomes, que trabalha em fibra e vegetal, Kutu, que trabalha sobre panu di tera e ainda Miguel Fortes, da ilha de São Nicolau. Na música, o país será representado pelo grupo de batuque Tradison di Terra.

Para além dos artistas, integra a comitiva, o Director do Centro Nacional do Artesanato e Design (CNAD), Irlando Ferreira que, para além de a liderar, tem como missão também negociar possíveis parcerias no âmbito do artesanato, mais concretamente, o Fórum Permanente de Artesanato e Design “Created in CV”.

Carlos Flôr