PAICV acusa Augusto Neves de traição

7/09/2017 07:37 - Modificado em 7/09/2017 07:37

O PAICV em São Vicente discorda com a avaliação da ilha feita pelo edil Augusto Neves segundo a qual, a ilha está bem graças ao governo do MpD. O edil afirmou que São Vicente está de ressaca da má governação do PAICV. O líder do PAICV em São Vicente, por sua vez, afirma que quem está com ressaca não pode estar bem. “Uma ilha com uma das maiores taxas de desemprego jovem do país, com uma bolsa de pobreza extremamente elevada e com o registo do aumento da criminalidade não pode estar bem”, como afirma Alcides Graça, Presidente do PAICV em São Vicente.

“O Presidente diz que São Vicente está bem mas, ao mesmo tempo, diz que a ilha vive uma pura ressaca, fruto da má governação do PAICV. Quem está de ressaca não pode estar bem e quem está bem não pode estar de ressaca”.

E discorda do balanço feito pelo edil sobre a ilha. “Como não tinha obra para apresentar, decidiu atacar o anterior governo do PAICV e, com isso, tentar desviar a atenção”. Para Alcides Graça, a responsabilidade de apresentar resultados é de quem governa e, neste caso, do MpD. Nisto, como assevera, o PAICV já foi julgado nas urnas.

Sobre as afirmações do estado da ilha, Graça diz que o Presidente se ajoelhou diante dos chefes vindos do Sul, obrigando-o a engolir o orgulho sãovicentino”. E vê as afirmações de Neves como uma traição por parte de quem foi escolhido para defender a ilha e projectá-la para outros patamares.