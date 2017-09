Sensei Fidélio atribui sucesso aos sacrifícios e esforços dos karatecas

7/09/2017

O Presidente da Associação de Karaté de São Vicente , Sensei Fidélio Medina , atribui todo o sucesso conseguido no Campeonato Nacional, em que São Vicente se sagrou bicampeão, ao esforço dos atletas. Devido à falta de ajudas à modalidade, Fidélio Medina destaca a qualidade e o esforço que os atletas e as escolas têm feito para manterem a modalidade viva, no esforço de prepararem melhores atletas para as competições.