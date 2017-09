Depois da turbulência, a Selecção encontra o rumo certo e carinho dos cabo- verdianos

7/09/2017 07:27 - Modificado em 7/09/2017 07:27

Após as duas vitórias frente à África do Sul, ambas por (2-1), relativamente ao apuramento para o Mundial Rússia 2018, a Selecção Nacional parece ter ganho o tónico que faltava para entrar novamente na senda de bons resultados, mas nem tudo é um mar de rosas, a ver de muitos cabo-verdianos que continuam a duvidar dos Tubarões Azuis, isto após o falhanço no apuramento para o Mundial do Brasil em 2014.

Contas feitas, a Selecção Nacional, com estas duas vitórias, deu um salto do último para o segundo lugar da tabela classificativa, com 6 pontos, os mesmos que o Burkina Faso, faltando apenas duas jornadas para o término da fase de grupos. Cabo Verde recebe no dia 07 de Outubro o Senegal no Estádio Nacional e no dia 06 de Novembro viaja até ao Burkina Faso para a disputa da última jornada da fase final do apuramento.

Depois da turbulência, a Selecção encontra o rumo certo e o sonho ganhou força de uma inédita presença dos Tubarões Azuis pela primeira vez num Mundial de Futebol, isto após o falhanço de 2014 no Brasil. Em conversa com alguns adeptos afectos à Selecção, os mesmos mostraram-se agradados com estas duas vitórias ante a África no Sul mas, por outro lado, não se esqueceram do feito de 2014 onde a Selecção, por uma questão disciplinar, falhou uma presença que já tinha assegurada no Brasil.

Os bons resultados desportivos sempre trazem muita confiança e alegria aos afectos da Selecção, mas a desconfiança reina e muito no seio dos entrevistados porque não sabem se, em caso de apuramento, o pesadelo de 2014 se possa repetir, por isso, pedem mais responsabilidade e seriedade porque, como defendem, carregam nas costas o sonho de toda a Nação Cabo-Verdiana.