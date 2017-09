Cancelamento do Campeonato Nacional de Futebol feminino causa constrangimentos

A Comissão de Gestão que lidera a FCF, decidiu pela não realização do Campeonato Nacional Feminino nesta temporada futebolística 2016-17, alegando não ter condições financeiras para tal, causando uma onda de insatisfação por parte de jogadoras e adeptos do Mindelense nas redes sociais.

O Clube Sportivo Mindelense actual bicampeão regional de São Vicente, há mais de um mês que se prepara para representar a ilha no campeonato maior do futebol feminino em Cabo Verde, mas a nova Comissão de Gestão da FCF, recentemente criada na altura da destituição de Victor Osório da frente da entidade máxima do futebol do país, liderada agora por Donay, comunicou que a prova desta época não se vai realizar devido à falta de verbas por parte da FCF.

A onda de contestação veiculada na rede social Facebook é cada vez maior onde, principalmente as atletas do clube, pedem mais respeito pelo futebol feminino do país, pedindo a igualdade de tratamento como aconteceu com o futebol masculino. Mesmo com a carta de indignação enviada para a Presidência da República, mais concretamente para a Primeira-Dama, pelos Leões da rua de Praia a contestar o cancelamento da prova, parece mesmo que a situação já não vai ter retorno e o Campeonato Nacional Feminino não vai ser mesmo realizado.

De realçar que o Campeonato Nacional Feminino deveria iniciar no passado dia 02 de Setembro, data estipulada pela Comissão de Gestão da FCF, mas que o mesmo órgão veio logo cancelar a prova argumentando a falta de verbas para a custear..