Agricultores do Planalto Leste preocupados com a praga “Lagarta-do-cartucho-de-milho”

6/09/2017 07:18 - Modificado em 6/09/2017 07:18

As chuvas registadas nos últimos dias em Santo Antão são um sinónimo de alegria para os agricultores das várias localidades do Planalto Leste, mas a nova praga do milho em Cabo Verde, a lagarta-do-cartucho-de-milho, cientificamente conhecida como Spodoptera frugiperda tem colocado em causa toda a cultura do milho este ano levando a sérias preocupações por parte dos agricultores dessas localidades.

Lombo Branco Leste é uma das zonas afectadas por esta nova praga onde muitas plantações já foram danificadas, gerando muita preocupação pois, vai-se alastrando cada vez mais para plantações ainda não afectadas. Esta terça-feira, uma comitiva do Ministério da Agricultura e Ambiente esteve na localidade acompanhada por especialistas da FAO, tendo procedido à distribuição de panfletos e informações para alguns agricultores locais que aproveitaram ainda para mostrar as suas preocupações relativamente a esta nova praga que assola as plantações do milho.