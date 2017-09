“Setembro na Safende” : iniciativa para descobrir e valorizar potencialidades dos moradores

6/09/2017 07:15 - Modificado em 6/09/2017 07:15

“Safende na Setembro / Setembro na Safende” (SnS2017) é uma iniciativa que surgiu na zona de Safende com o propósito de reunir as famílias durante o mês de Setembro, explorando potencialidades criativas.

A ideia, segundo o coordenador Bernardino Gonçalves, é a de reunir os moradores e explorar todas as potencialidades criativas dos safendenses a favor das pessoas do bairro mais amado.

Trata-se da segunda edição preparada sob a coordenação da Associação Comunitária Amigos de Safende (ACAS). É essencial apostar nesta dinâmica que aliada ao ousar num novo enfoque permita a comunidade de se desenvolver enquanto consolida a coesão social e encontre alternativas viáveis para debelar a fragilidade de acesso ao emprego e ao rendimento.

As actividades tiveram início no dia 03 com a participação de Safende no ar na Rádio Comunitária de Ponta d’ Agua, programa radiofónico feito por jovens.

No dia 07 haverá a sessão semanal de capacitação “Invisti na edukason é midjor solução”, tendo como tema ‘Cidadania Fiscal’. A abertura no dia 08 conta com a banda municipal e a batucada de Safende.

A programação contempla várias actividades, desde visita aos reclusos, a tardes de chá, palestras, feira de lazer, campanha de limpeza. Enquadrado na época em que inicia o novo ano lectivo, está também programada a feira das profissões e a feira de saúde infantil, para além de manifestações, encontros com associações comunitárias, corrida e concursos diversos.