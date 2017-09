Governo cede ex-Congel à CMSV tendo em vista o desenvolvimento do turismo

6/09/2017 07:10 - Modificado em 6/09/2017 07:10

O Governo e a CMSV acordaram, em protocolo, a cedência do edifício da ex-Congel para a requalificação urbana e o desenvolvimento do turismo, aspecto sublinhado pelo Ministro Olavo Correia.

E agora a missão, segundo Olavo Correia, é procurar investidores que de facto queiram investir e, juntos, edificar na ilha um turismo de qualidade. Para Olavo Correia, as câmaras são parceiras do Governo e considera a edilidade de São Vicente uma “parceira privilegiada”. Vislumbra na ilha oportunidades e potencialidades e resta a todos criar um “ecossistema político, económico e social” para aproveitar o que a ilha tem para oferecer.

Para o edil Augusto Neves trata-se de uma nova forma de governar “com seriedade e transparência e bem gerir o bem público”. Neves não perde de vista o sentido do protocolo de “potencializar e resolver os problemas da população da ilha. São Vicente tem grande potencial turístico. Teve os seus problemas na década passada mas estamos em condições de ultrapassar esta situação neste novo modelo de gestão e juntos traremos soluções e resolveremos as grandes dificuldades de São Vicente”.

A edilidade vai liderar um processo do qual Correia acredita que trará investimento de qualidade para a Laginha. O Governo vai fazer parte do processo através de instituições como a CV Tradeinvest e o Património do Estado, dando à edilidade a oportunidade de estar na frente, isto pelo conhecimento da realidade da ilha.