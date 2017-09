Salvador Mascarenhas : ” Ulises enganou- nos , tratou- nos como crianças”

Salvador Mascarenhas, que lidera o movimento Sokols, explicou que o objetivo da ação foi demonstrar o “descontentamento” pelo não cumprimento da promessa de regionalização feita pelo primeiro-ministro.

“Enganou-nos e voltou atrás, tratando-nos como crianças e não podemos continuar a aceitar esse tipo de coisas, estamos a lutar pela descentralização já e pela regionalização planeada e com data, pois é vida das pessoas que está em causa”, disse, citado pela Inforpress.

“Esperávamos que descesse do carro para falar connosco, mas reparei que ficou completamente espantado, que não estava à espera”, acrescentou.

“Se o primeiro-ministro quiser dar o exemplo e ser um primeiro-ministro que entre para a História de Cabo Verde, que descentralize e regionalize o país”, desafiou

A regionalização do país consta do programa eleitoral e de governo do Movimento para a Democracia (MpD) e o primeiro-ministro anunciou as linhas principais de projeto de regionalização, adiantando que o processo avançaria até final deste ano.

O MpD, que Governa em Cabo Verde desde abril de 2016 precisa dos votos do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) para fazer passar a lei no parlamento.

O movimento Sokols promoveu a 05 de julho, dia da Independência Nacional, uma manifestação que levou milhares de pessoas às ruas da cidade do Mindelo para demonstrar descontentamento pelo que consideram a concentração de investimentos na ilha de Santiago, a maior e mais populosa do país e onde se localiza a capital Praia.