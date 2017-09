Tubarões Azuis entra na corrida para o Mundial com dupla vitória sobre a África o Sul

5/09/2017 18:09 - Modificado em 5/09/2017 18:09

Cabo Verde surpreende a África do Sul em casa, e vence o jogo da quarta jornada da fase de qualificação para o Mundial de 2018 na Rússia por 2-1. Com este resultado Cabo Verde responde de forma positiva a responsabilidade em vencer para se manter na corrida.

Garry Rodrigues foi o homem do jogo ao bisar na partida. Os dois golos foram marcados na segunda parte. Já em cima do minuto noventa Jali reduziu para os Bafana Bafana, fixando o mesmo resultado verificado na Cidade da Praia.

Com estas duas vitórias sobre um adversário direto a qualificação, Cabo Verde relança na corrida a conquista de um lugar na fase final do campeonato do mundo na Rússia. Cabo Verde venceu a África do Sul em casa e beneficiou do empate entre o Burkina Faso e Senegal, na terceira jornada. os tubarões azuis saltam para o segundo lugar, em igualdade pontual com o Burkina Faso, se registrar um novo empate entre Burkina Faso e Senegal, que ao intervalo o marcador marca um golo para cada lado