Sokols 2017 bloqueiam comitiva de PM pedido cumprimento de promessas

5/09/2017 14:49 - Modificado em 5/09/2017 14:50

Cerca de duas dezenas de pessoas do Movimento Sokols 2017 , perante a aproximação da caravana do primeiro-ministro, do sítio onde se concentrara, nas imediações da conserveira Frescomar, invadiram a estrada, obrigando as viaturas a parar. Os manifestantes exibiram cartazes pedindo : “autonomia, já!”, “descentralização” e “promessa é dívida”. Nem o primeiro-ministro nem o ministro das Finanças desceram das respetivas viaturas.

Mais tarde o primeiro-ministro reagiu a acção considerando que é “um sinal de que a democracia está viva” e que as pessoas se sentem num quadro de “maior liberdade”.

Sobre o processo de regionalização Ulisses Correia e Silva disse que “É o mesmo exercício que estamos a fazer relativamente ao processo de regionalização para que possamos dotar as nossas ilhas de melhores condições de funcionamento . Quem pense que as coisas são pelo efeito de milagre saberá que é preciso trabalho, discernimento e políticas assertivas”