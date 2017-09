Toxicodependentes participam em encontro de sobriedade em Milho Branco

5/09/2017 07:40 - Modificado em 5/09/2017 07:40

Cerca de vinte toxicodependentes participaram durante o passado fim-de-semana, na localidade de Milho Branco, a um encontro promovido pelo Grupo Esperança Viva em parceria com o JxP e a CCAD.

“Fim-de-semana sóbrio” é o nome dado à iniciativa que reuniu familiares e adictos num encontro de partilha e reflexão sobre a dependência das drogas e seus efeitos.

Trata-se da primeira actividade realizada pelo Grupo Esperança Viva, grupo de apoio e ajuda aos familiares e pessoas dependentes das drogas em parceria com o Movimento Jovens pela Paz e a Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas – CCAD.

A iniciativa contou com os esclarecimentos do psiquiatra Manuel Faustino com abordagem ao tema “Efeitos do álcool e de outras drogas”, contributo da Presidência da República no âmbito do programa Menos Álcool, Mais Vida.

O segundo momento formativo foi aprofundado com a temática “Dependência química” ministrada pelo Padre Simão Moniz. Além dos temas abordados, estão programados momentos de partilhas e testemunhos de pessoas que conseguiram recuperar e que hoje vivem uma vida longe das drogas.