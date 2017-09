Safende: Acidente de viação resulta num ferido e avultados danos materiais

5/09/2017 07:37 - Modificado em 5/09/2017 07:37

Uma viatura Toyota Dina despistou-se na noite deste domingo, 03, na zona de Safende tendo provocado ferimentos no condutor e avultados danos na viatura.

Segundo testemunhas oculares, o carro vinha em alta velocidade na direcção São Filipe – Praia, tendo perdido o controlo embatendo no muro da estrada de Safende.

A viatura capotou e ficou com as quatro rodas para o ar. O pára-brisas, as portas e toda a parte frontal da viatura ficaram completamente destruídos. O embate foi tão violento que provocou um grande estrondo que alertou os vizinhos que prontamente vieram socorrer o acidentado.

Os bombeiros e a Polícia de Trânsito estiveram no local para se inteirarem do acidente. Após terem recolhido os documentos, os agentes da polícia deram conta que faltava a carta de condução. Contudo, ainda sem levantar suspeitas de condução ilegal, suspeitaram que a carta poderia estar com o condutor que foi conduzido ao hospital ainda antes de terem chegado ao local do acidente.

Não se conhecem ainda os motivos do acidente. O condutor que seguia sozinho na viatura sofreu ferimentos mas, até agora, não se sabe o seu estado de saúde.