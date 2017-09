Augusto Neves :” São Vicente está bem mas vive ainda na ressaca dos 15 da governação do PAICV”

5/09/2017 07:33 - Modificado em 5/09/2017 07:33

Augusto Neves , presidente da CMSV , fez o balanço de um ano de governação do seu segundo mandato. Considerou que São Vicente está no bom caminho graças as medidas tomadas pelo novo governo , mas que a ilha ainda “vive uma ressaca fruto da má do PAICV e do antigo primeiro-ministro José Maria Neves.

Defendeu que a ilha está melhor fruto de “ um novo relacionamento e diálogo com o novo Governo de Ulisses Correia e Silva” ,mas que “subsistem estrangulamentos graves criados ao longo dos 15 anos do governo do PAICV que relegaram São Vicente para uma condição periférica sem acesso aos grandes projectos de desenvolvimento “ Neves anunciou um lote de investimentos como a asfaltagem da estrada Mindelo/Baía das Gatas, o terminal de cruzeiros, o equipamento do aeroporto Cesária Évora, a requalificação do Hospital Baptista de Sousa, construção de hotéis na Laginha, o alargamento da estrada de São Pedro e milhões dos fundos do Ambiente e do Turismo que no seu entender vão melhor a situação .

Aproveitando a ocasião, o edil anunciou também que a autarquia vai nos próximos tempos requalificar a Avenida Marginal e a Rua de Morguino, que dá para o aeroporto, além de reiniciar a construção do polidesportivo da zona norte da cidade.

Augusto Neves foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente a 04 de Setembro de 2016, com maioria absoluta, detendo a totalidade dos nove vereadores