Director Nacional da PN: “Baixar o sentimento de insegurança é um desígnio”

5/09/2017 07:24 - Modificado em 5/09/2017 07:24

O Superintendente-geral Emanuel Estaline Moreno, pediu ao novo comandante regional para “não poupar esforços para corresponder aos anseios da comunidade sãovicentina e conseguir mais e melhor segurança”. Num momento em que os níveis de prevalência da criminalidade na ilha de São Vicente, que neste semestre, em comparação com o período homólogo de 2016, sofreu um aumento de 11 por cento, Emanuel Estaline Moreno avança que “baixar o sentimento de insegurança é um desígnio, a redução da criminalidade a um limite socialmente aceitável, de entre outras atribuições, é um repto que os sãovicentinos esperam e desejam para que a comunidade tenha uma vida tranquila e em segurança”.

O responsável destacou ainda a importância do estabelecimento de parcerias a diversos níveis para se encontrar “soluções viáveis para os problemas que se colocam para a segurança e o bem-estar da comunidade”.

O comandante nacional aproveitou a ocasião para anunciar que com o reforço de meios por parte do Estado, aliado à reorganização dos serviços a nível central dos comandos regionais e das estruturas intermédias, a implementação do programa de segurança interna e cidadania do Governo para breve, “estarão reunidas as condições” para “um salto qualitativo” na erradicação das incivilidades, de outras ocorrências criminais e da impunidade que se assiste nos diversos centros populacionais.