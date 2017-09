Ensino Superior: Governo desmarca-se de responsabilidades na atribuição de vistos a estudantes cabo-verdianos para Portugal

5/09/2017 07:22 - Modificado em 5/09/2017 07:22

“O processo de concessão de visto é de competência da Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Esta determina os critérios e as documentações necessárias para a atribuição de visto”, esclarece o Governo.

De acordo com o Executivo numa nota a que o Notícias do Norte teve acesso, “um dos critérios para a atribuição de vistos tem a ver com a capacidade financeira dos interessados ou de seus familiares em assegurar o mínimo de existência que é calculado em função do custo de vida no país e das necessidades básicas do individuo”.

Especificamente, “esse mínimo de existência para um estudante é de 550 euros por mês”. O NN sabe que a Direcção-Geral das Comunidades, Assuntos Consulares e Migrações, acompanha os processos de atribuição de visto junto da Embaixada de Portugal e garante que tudo tem sido processado nos termos dos acordos de cooperação existentes entre os dois países.

Para o ano Lectivo 2017/2018, sabemos que o Ministério da Educação através da Direcção-Geral do Ensino Superior, recebeu um total de seiscentas e uma candidaturas, tendo sido seleccionados trezentos e sessenta e nove candidatos, incluindo oito das Câmaras Municipais da Praia e de São Vicente, para um total de quatrocentas e duas vagas disponibilizadas pelas autoridades portuguesas para estudantes cabo-verdianos prosseguirem os seus estudos nesse país.

Carlos Flôr