TACV aluga avião para assegurar a reposição dos voos Praia /Providence/Praia

4/09/2017 18:05 - Modificado em 4/09/2017 18:05

A companhia área TACV informou em comunicado que na da sequência da avaria do Boeing 8757-CBP 2” que recorreu com sucesso ao afretamento um avião a terceiro, para assegurar a reposição dos voos de Providence.

O primeiro voo de reposição está programado para a manhã dia 5 partindo de Providence ás 18:00 com chegada a Praia prevista para 06:00. Para 6 de Setembro está previsto o voo Praia / Providence com partida estimada as 16,30 m. Estão programados mais dois voos nos dias 7 e 8 de Setembro

Em relação aos passageiros dos voos de Paris e Amesterdão, a TACV informa que ” continuamos a envidar todos os esforços para que nos próximos dias a operação esteja normalizada.